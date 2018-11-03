Виды курсов английского языка

Существует несколько видов курсов английского языка. Рассмотрим их подробно.

1. Базовый или единый курс – один из самых главных и информативно содержательных в изучении английского языка. Общий курс включает в себя большое количество правил, нюансов и исключений. Лексика, фонетика, орфография – это все направления базового курса обучения. Именно базовый считается наиболее распространенным и часто используемым курсом в обучении.

2. Уроки специализированного английского языка. По-другому эти курсы могут носить названия «Английский для бизнесменов», «Бизнес на английском» или «Деловые люди и английский язык». Становится понятно, что направление этих курсов – бизнес. На уроках обучающиеся узнают специализированные термины, познают азы профилированной переписки, узнают, как идеально провести оформление важных бумаг с использованием иностранного языка, как правильно вести правильно переговоры, а также узнают тонкости ведения диалогов с зарубежными коллегами, и многое другое, что может потребоваться человеку в структуре бизнеса за рубежом.

3. Курсы английского разговорного языка. Самая важная и необходимая часть для изучения среди потребителей. Эти курсы обычно дают базовую информацию, не особо углубляясь в сложное обучение, а весь упор делается на разговорные фразы, правильность построения диалогов. Учеников обучают тому, как правильно узнать информацию, как купить продукты, как пройти к необходимому месту, как уточнить время и так далее.

4. Специализированные курсы, которые помогают научить сдавать разные тесты. Курсы помогают студентам сдать важные экзамены, такие как KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE и другие, подробнее про подготовку к IELTS читайте вот тут. На этих курсах делают упор на изучение грамматики и лексики. Курсы специализированны для каждого определенного экзамена. Тестовая форма экзамена и подготовка будет включать в себя большую часть в решении тестов. Если экзамен состоит из написания сочинений или ведения диалогов, то и подготовка будет включать в себя данные задания.

В данный момент пользуется популярностью подготовка к ЕГЭ, либо подготовка к экзаменам для поступления в высшие учебные заведения. На этих курсах происходит изучение материалов прошлых лет, что поможет вам понять структуру экзамена.

5. Профилированные курсы. На профессиональных курсах большую часть уделяют специальной стилистике, правильному произношению по требуемой профессии. Поэтому сейчас популярны курсы востребованных направлений, таких как: юриспруденция, медицина, автомобилестроение, строительная сфера, морское дело, IT-технологии и так далее. Также есть курсы обучения технического английского языка, это узкая специализация для людей, которые занимаются высокими технологиями, либо переводом сложных технических текстов.

Спецкурсы позволят не только общаться с заграничными коллегами, но спокойно читать инструкции к определенным техническим приборам, которые чаще всего печатаются в оригинале на английском языке.

6. Детский английский или группы для занятий с детьми. Если говорить о курсах для детей, то их можно выделить отдельной группой. Занятия для детей дошкольного возраста и начальных классов всегда проводят в игровой форме, привлекая внимание разнообразными способами. Например, вручение детям звездочек, различных карточек с картинками или английского алфавита за правильные ответы по буквам. Таким образом, дети будут заинтересованы, а соревновательный эффект будет способствовать быстрому обучению.