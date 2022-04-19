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Питерец.ру » События в мире » Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер объявили о смерти новорожденного сына

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер объявили о смерти новорожденного сына

0
113
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер объявили о смерти новорожденного сына

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер Джорджина Родригес объявили в понедельник в социальных сетях, что их маленький сын умер.
Роналду и Родригес сказали: «С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это величайшая боль, которую могут испытать родители».
В октябре звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил, что они с Родригесом ждут близнецов. В декабре они объявили, что ждут мальчика и девочку.

Роналду и Родригес написали в понедельник в социальных сетях: «Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем». Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время.

«Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить вас.»
«Манчестер Юнайтед» написал в Твиттере о своей поддержке скорбящего футболиста: «Ваша боль — это наша боль, @Cristiano Посылаю любовь и силу вам и семье в это время».

Твит из английской Премьер-лиги гласит: «Мысли и соболезнования всех в Премьер-лиге с тобой и твоей семьей, Криштиану».

Первый ребенок Роналду от Родригеса, Алана Мартина, родился в ноябре 2017 года. Он также является отцом близнецов Евы и Матео, которых он приветствовал через суррогатную мать в июне 2017 года. с бывшим партнером, имя которого никогда не называлось публично.

Источник: CNN
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