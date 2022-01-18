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В США авиакомпании просят Байдена о «немедленном вмешательстве» в 5G

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Руководители крупнейших авиакомпаний страны обратились к администрации Байдена

Руководители крупнейших авиакомпаний страны обратились к администрации Байдена с просьбой о «немедленном вмешательстве» в запланированное развертывание технологии 5G возле крупных аэропортов в среду, предупредив об ужасных транспортных и экономических последствиях.
Представители 10 перевозчиков просили администрацию в письме, полученном CNN, еще больше отложить развертывание вблизи аэропортов, где ограничения на полеты Федерального управления гражданской авиации вступают в силу после того, как технология вступит в силу. Авиационный мир обеспокоен тем, что сигналы 5G будут мешать авиационным технологиям, включая радар. высотомер на борту самолета.

«Пульсовые эффекты как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, нашей рабочей силы и экономики в целом просто не поддаются учету», — написали руководители. «Откровенно говоря, национальная торговля остановится».

Агентство Reuters первым сообщило о письме.

В письме говорится, что переговоры между авиакомпаниями и телекоммуникационной отраслью продолжаются. Операторы Verizon (VZ) и AT&T (T), которым принадлежит материнская компания CNN, сначала отложили развертывание 5G до января, а затем согласились на более ограниченную задержку, ориентированную на аэропорт, которая истекает на этой неделе.
«Если наши основные хабы не будут разрешены для полетов, подавляющее большинство путешествующих и судоходных компаний, по сути, будут лишены возможности летать. Это означает, что в такой день, как вчера, более 1100 рейсов и 100 000 пассажиров будут отменены, изменены или задержаны».
Verizon и AT&T отказались от комментариев.
Письмо было адресовано Белому дому, Министерству транспорта, Федеральной комиссии по связи и FAA. Под письмом подписались члены Airlines for America: руководители Alaska Airlines, American Airlines (AAL), Atlas Air (AAWW), Delta Air Lines (DAL), Hawaiian Airlines, JetBlue Airways (JBLU), Southwest Airlines (LUV), United Airlines, а также операции авиакомпаний FedEx (FDX) и UPS (UPS).
В понедельник вечером United Airlines предупредила о «разрушительном воздействии на авиацию», если 5G будет развернут рядом с аэропортами.
«При развертывании рядом с взлетно-посадочными полосами сигналы 5G могут создавать помехи ключевому оборудованию безопасности, на которое пилоты полагаются при взлете и посадке в ненастную погоду», — говорится в заявлении United, предупреждая, что проблемы безопасности могут привести к «значительным ограничениям» для самолетов. возможность работать в аэропортах, в том числе в Хьюстоне, Ньюарке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Чикаго.
В своем заявлении в понедельник вечером FAA заявило, что оно «продолжит обеспечивать безопасность путешествующих людей, поскольку беспроводные компании развертывают 5G».
«FAA продолжает работать с авиационной отраслью и компаниями беспроводной связи, чтобы попытаться ограничить задержки и отмены рейсов, связанные с 5G», — говорится в сообщении.

Некоторые коммерческие самолеты очищены

Федеральные чиновники ослабляют некоторые ограничения для коммерческих авиалайнеров, которые должны вступить в силу на этой неделе, когда появится новая технология 5G.
FAA заявило, что оно разрешило использование двух радиолокационных высотомеров, используемых в некоторых самолетах Boeing (BA) и Airbus, что, по его словам, позволит многим коммерческим самолетам США совершать посадки в условиях плохой видимости в некоторых аэропортах.
За несколько дней до активации в среду FAA сообщает, что сняло ограничения примерно с 45% парка коммерческих самолетов США и что около 48 из 88 затронутых взлетно-посадочных полос будут иметь право на посадку в условиях плохой видимости. Одобрения включают Boeing 737, 747, 757, 767, MD-10 и MD-11, а также Airbus A310, A319, A320, A321, A330 и A350.

«Даже с этими новыми разрешениями полеты в некоторых аэропортах все еще могут быть затронуты», — говорится в заявлении FAA. «FAA также продолжает работать с производителями, чтобы понять, как данные радиолокационного высотомера используются в других системах управления полетом».

Источник: CNN
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