Присяжные начнут третий день обсуждений по делу об убийстве Кайла Риттенхауса

В четверг присяжные приступят к третьему дню обсуждения судебного процесса по делу об убийстве Кайла Риттенхауза по обвинению в убийстве двух человек и ранении еще одного человека во время прошлогодних беспорядков в Кеноша, штат Висконсин.

Жюри из 12 человек, состоящее из пяти мужчин и семи женщин, обсудило пять обвинений в совершении уголовного преступления во вторник и среду. На данный момент они задали суду несколько вопросов, в том числе просьбы пересмотреть большую часть видеодоказательств стрельбы.

Одно из этих видео, видео с дрона, на котором Риттенхаус стреляет в Джозефа Розенбаума, лежит в основе запроса защиты об ошибочном судебном разбирательстве по этому делу. Прокуроры получили версию видео с высоким разрешением в середине судебного заседания, но отправили сжатую версию более низкого качества защите, что обвинение назвало технической ошибкой. Защита узнала о расхождении после окончания дачи показаний и попросила судью объявить неправильное судебное разбирательство.

Защита также подала ходатайство о неправомерном судебном разбирательстве с предубеждением - что означает, что государство не сможет повторить судебное разбирательство по делу Риттенхауза - за преднамеренное «прокурорское злоупотребление», связанное с линией допроса обвинением во время дачи показаний Риттенхауза на прошлой неделе.

Судья Брюс Шредер не вынес решения ни по одному из ходатайств.

Обсуждения происходят после двухнедельного судебного разбирательства, подчеркнутого эмоциональными и убедительными показаниями 18-летнего Риттенхауса, который оказался в центре дебатов по поводу самообороны, владения оружием и демонстраций Black Lives Matter. На стенде он сказал присяжным и зрителям, что действовал в порядке самообороны.

«Я не сделал ничего плохого. Я защищался», - заявил он.

Риттенхаус обвиняется в пяти тяжких преступлениях: умышленное убийство первой степени, безрассудное убийство первой степени, покушение на умышленное убийство первой степени и два пункта обвинения в безрассудной угрозе безопасности первой степени. Присяжные также могут рассматривать менее тяжкие преступления по двум из пяти пунктов обвинения. В случае признания виновным по самому серьезному обвинению Риттенхаузу грозит обязательное пожизненное заключение.

Шредер отклонил обвинение в незаконном хранении оружия и неуголовное нарушение комендантского часа до обсуждения.

Обвинения связаны с беспорядками в прошлом году после того, как полиция Кеноша застрелила Джейкоба Блейка, 29-летнего чернокожего. После массовых беспорядков и огненных разрушений 17-летний Риттенхаус взял аптечку и винтовку типа AR-15 и присоединился к группе других вооруженных людей в Кеноша 25 августа 2020 года.

Там Риттенхаус смертельно застрелил Розенбаума, который преследовал подростка и бросил в него сумку, а затем попытался сбежать. Толпа людей преследовала подростка, и Риттенхаус выстрелил в неизвестного мужчину, который пытался его ударить; смертельно застрелил Энтони Хубера, ударившего его скейтбордом; и ранил Гайге Гросскройц, которая была вооружена пистолетом.

Что случилось в суде

Прокуратура вызвала 22 свидетелей в течение шести дней, пытаясь показать, что Риттенхаус действовал безрассудно в ту ночь и спровоцировал Розенбаума, направив на него винтовку, что положило начало последующей серии событий.

«Это то, что провоцирует весь этот инцидент», - сказал Бингер в заключение. «Когда подсудимый провоцирует этот инцидент, он теряет право на самооборону. Вы не можете требовать самообороны от создаваемой вами опасности».

Обвинение изобразило трех других людей, которые противостояли подростку, как «героев», пытающихся остановить то, что, по их мнению, было активной стрельбой. Бингер также подверг сомнению решение подростка в первую очередь пронести пистолет в город, назвав его «туристом хаоса».

Однако на стенде Риттенхаус показал, что действовал в порядке самообороны, когда он четыре раза выстрелил в Розенбаума, который, по его словам, угрожал ему ранее, преследовал его, бросил в него сумку и бросился за пистолетом. Риттенхаус также назвал трех других людей, в которых он стрелял, частью преследующей его «мафии».

Он был взволнован и расплакался во время дачи показаний, когда начал рассказывать о первой стрельбе, что привело к разрыву дела.

В заключение адвокат защиты Марк Ричардс сказал, что Риттенхаус опасался за свою жизнь, когда открыл огонь.

«Каждый, кто был застрелен, атаковал Кайла. Один со скейтбордом, один руками, третий ногами, третий с ружьем, - сказал Ричардс. «Руки и ноги могут причинить серьезные телесные повреждения».

На суде было представлено более десятка ночных видеозаписей, показывающих, что происходило до, во время и после стрельбы. Большинство фактов того, что произошло той ночью, не подлежало обсуждению - скорее, в основе судебного процесса лежал анализ действий Риттенхауза и того, можно ли их считать «разумными».

Обвинение столкнулось с серьезной проблемой, поскольку закон штата Висконсин требует, чтобы штат доказал вне всяких разумных сомнений, что Риттенхаус не действовал в целях самообороны. Но у заявлений о самообороне есть пределы.

«Подсудимый может умышленно применить силу, которая предназначена или может вызвать смерть или серьезные телесные повреждения, только если обвиняемый разумно полагал, что примененная сила была необходима для предотвращения неминуемой смерти или серьезных телесных повреждений», - поясняют инструкции присяжных.