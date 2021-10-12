Новый Супермен предстает бисексуалом в грядущем комиксе

Супермен впервые появился в комиксах 80 лет назад. Он спасал мир несколько раз. Он умер и вернулся к жизни. Он уклонялся от ударов Мухаммеда Али и даже выступал против белых сторонников превосходства.

Однако до этого года каждая комическая версия Супермена была одурманена давней любовью к Лоис Лейн. Но в следующем выпуске нового сериала «Супермен» Человек из стали вступает в странные отношения.

Пятый выпуск комикса DC «Супермен: Сын Кал-Эла» подтвердит, что новый Супермен - Джон Кент, ребенок Кларка Кента и Лейна - бисексуален после того, как влюбился в Джея Накамура, репортера-мужчины, сообщает DC. На этой неделе.

Сериал «Супермен: Сын Кал-Эла» следует за Кентом, когда он становится новым Суперменом Земли и борется с огромным весом своего нового выступления. Накамура, писатель в очках с розовой шваброй из жевательной резинки, впервые появился в третьем выпуске сериала как плечо, на которое Кент мог опереться, когда дело быть Суперменом становится слишком тяжелым.

Но в следующем пятом номере, который выйдет в следующем месяце, Кент влюбляется в журналиста - сына своего отца - после того, как он «морально и физически сгорает от попыток спасти всех, кого может», согласно DC.

Подробности сюжета номера будут раскрыты в ноябре, но кадры из комикса показывают, что Кент и Накамура целуются и сидят вместе на вершине здания, свесив ноги с края.

Сценарист сериала Том Тейлор сказал, что эволюция этого нового Супермена соответствует ценностям, которые персонаж всегда представлял, и, что немаловажно, отражает опыт многих фанатов комиксов.

«Символ Супермена всегда олицетворял надежду, истину и справедливость», - говорится в заявлении Тейлора. Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном супергерое из комиксов».

В августовском интервью Nerdist Тейлор дразнил, что Кент найдет «очень хорошего друга очень рано ... и они собираются сыграть в этом большую роль».

Вскоре выяснилось, что этим другом был Накамура. Он и Кент - новейшие, но далеко не единственные ЛГБТ-персонажи во вселенной DC - ранее в этом году персонаж Тим Дрейк, один из многих Робинов, сражавшихся вместе с Бэтменом, согласился на свидание с поклонником-мужчиной. А до Кента и Дрейка была Бэтвумен, также известная как Кейт Кейн, которая в какой-то момент была наказана за отношения с другой женщиной в соответствии с прежней политикой американских военных «Не спрашивай, не говори»; Харли Куинн, которая отказалась от Джокера ради своей подруги Ядовитый Плющ в недавних комиксах; и ученый-трансгендер Виктория Октябрь, дебютировавшая в сериале о Бэтмене 2017 года.

Глен Уэлдон из NPR, который написал книгу о Бэтмене и регулярно пишет о комиксах, сказал, что странность таких персонажей, как Робин и Супермен, - это «прогресс», но потому что персонажи, которые выходят наружу, не являются каноническими итерациями героев - не Дрейк. Это единственный Робин во вселенной DC, а отец Джона Кента всегда будет самым известным Суперменом - развитие сюжета не так значимо или меняет жанр, как кажется, - написал Уэлдон на этой неделе.

Тем не менее, сказал Уэлдон, бисексуального Супермена и гомосексуального Робина стоит отметить - они не одномерные злодеи или побочные персонажи, которых быстро убивают, а «герои своих собственных историй».

Поклонники могут узнать больше о растущем романе Кента, когда 9 ноября выйдет пятый выпуск «Супермена: Сын Кал-Эла».