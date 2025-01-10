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Питерец.ру » Происшествия » В промзоне Гатчины ликвидируют пожар на складе с ацетоном

В промзоне Гатчины ликвидируют пожар на складе с ацетоном

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Пожар произошёл на территории завода по производству ацетона в Гатчине.

В настоящее время в промзоне Гатчины на Индустриальной улице, на территории завода по производству ацетона пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области тушат пожар площадью 2000 квадратных метров. Горят два кирпичных здания.

К ликвидации возгорания задействованы более 50 пожарных, привлечены 12 единиц техники. На помощь выдвинулся пожарный поезд.

Прокуратура области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным сотрудники предприятия своевременно покинули опасную зону. 

Произошел разлив химического вещества. Роспотребнадзор начал замеры вредных веществ в воздухе

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, пожар
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