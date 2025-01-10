В промзоне Гатчины ликвидируют пожар на складе с ацетоном

В настоящее время в промзоне Гатчины на Индустриальной улице, на территории завода по производству ацетона пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области тушат пожар площадью 2000 квадратных метров. Горят два кирпичных здания.

К ликвидации возгорания задействованы более 50 пожарных, привлечены 12 единиц техники. На помощь выдвинулся пожарный поезд.

Прокуратура области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным сотрудники предприятия своевременно покинули опасную зону.

Произошел разлив химического вещества. Роспотребнадзор начал замеры вредных веществ в воздухе