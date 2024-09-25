В Приморском районе 13-летняя девочка погибла при падении с 17-го этажа

Накануне ночью, 24 сентября 2024 года во втором часу ночи возле дома на проспекте Королева, в Приморском районе Петербурга был обнаружен труп 13-летней девочки.

По предварительным данным, девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже.

Полицейские установлили, что в это время 42-летний отец спал в своей комнате с новой супругой и малолетним ребенком. Родители девочки находятся в разводе. Несовершеннолетняя попеременно проживала то с матерью, то с отцом.

В квартире была найдена записка погибшей с датой ее смерти и словами об «усталости».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.