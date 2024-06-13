В центре Петербурга 3-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа

Накануне днем, 12 июня 2024 года от дома 26 по Миллионной улице, в Центральном районе Петербурга 25-летнюю гражданку Таджикистана и ее 3-летнего сына достивили в медучреждение.

Ребенка поместили в реанимацию больницы им. К. А. Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести, линейным переломом лобной кости и пневмоцефалией.

Женщина была доставлена в Мариинскую больницу с кататравмой, сочетанной травмой груди, головы, нижних конечностей, ушибом мягких тканей головы, переломом поясничных позвонков. Её также поместили в реанимацию.

По предварительной информации, женщина с сыном находилась по указанному адресу в гостях у матери, 44-летней гражданки Таджикистана. Увидев, что ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже, на балкон 2-го этажа, мать прыгнула вслед за ним.