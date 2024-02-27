В Московском районе на пожаре в квартире погибла женщина

Накануне поздним вечером, 26 февраля 2024 года около 23 часов 05 минут в экстренные службы Московского района Петербурга поступила информация о возгорании в доме 21/1 по проспекту Космонавтов. В 2-х комнатной квартире полыхала обстановка на общей площади 20 кв. метров.

Около 23 часов 50 минут пожар смогли ликвидировать.

В ГУ МЧС сообщили, что на пожаре погибла женщина. Другую пострадавшую женщину госпитализировали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.