Накануне около 16:20 у дома 63, корп. 1 по Варшавской улице был обнаружен труп 17-летней петербурженки. Прибывшие на место сотрудники полиции установили что, с крыши 9-этажного дома по неустановленной причине упала школьница, проживавшая в одной из квартир. Личность ее была установлена по записке, найденной в одежде. На листке были написаны имя, отчество и фамилия девушки, а также дата ее рождения. Больше ничего.
Девушка погибла мгновенно.
Погибшая проживала в благополучной семье, на учете не состояла. Перешла в 11 класс гимназии на Алтайской улице.
В Петербурге 17-летняя девушка упала с крыши многоэтажного дома
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Московском районе Петербурга 17-летняя девушка погибла с крыши 9-ти этажного дома
Накануне около 16:20 у дома 63, корп. 1 по Варшавской улице был обнаружен труп 17-летней петербурженки. Прибывшие на место сотрудники полиции установили что, с крыши 9-этажного дома по неустановленной причине упала школьница, проживавшая в одной из квартир. Личность ее была установлена по записке, найденной в одежде. На листке были написаны имя, отчество и фамилия девушки, а также дата ее рождения. Больше ничего.
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