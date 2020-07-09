В Петербурге 17-летняя девушка упала с крыши многоэтажного дома

Накануне около 16:20 у дома 63, корп. 1 по Варшавской улице был обнаружен труп 17-летней петербурженки. Прибывшие на место сотрудники полиции установили что, с крыши 9-этажного дома по неустановленной причине упала школьница, проживавшая в одной из квартир. Личность ее была установлена по записке, найденной в одежде. На листке были написаны имя, отчество и фамилия девушки, а также дата ее рождения. Больше ничего.

Девушка погибла мгновенно.

Погибшая проживала в благополучной семье, на учете не состояла. Перешла в 11 класс гимназии на Алтайской улице.