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Питерец.ру » Происшествия » На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка

На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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В Кингисеппском районе Ленобласти подросток из Ивангорода найден замершим насмерть на льду Нарвского водохранилища

18 декабря 2023 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от матери 16-летнего подростка о его исчезновении. Юноша, который нигде не учится, 16 декабря ушел из дома на Госпитальной улице Ивангорода и пропал. Подросток и ранее уходил из дома, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

20 декабря следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Вчера, 21 января от местного жителя к полицейским поступило сообщение о том, что в 3,5 километрах от берега Нарвского водохранилища был обнаружен труп неизвестного молодого человека.

На расстоянии 3 км 700 метров от базы охотников и рыболовов «Юникс», на открытом участке местности, обнаружен труп пропавшего подростка. Тело вмерзло в лед.

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район обнаружение трупа
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