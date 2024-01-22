На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка

18 декабря 2023 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от матери 16-летнего подростка о его исчезновении. Юноша, который нигде не учится, 16 декабря ушел из дома на Госпитальной улице Ивангорода и пропал. Подросток и ранее уходил из дома, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.

20 декабря следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Вчера, 21 января от местного жителя к полицейским поступило сообщение о том, что в 3,5 километрах от берега Нарвского водохранилища был обнаружен труп неизвестного молодого человека.

На расстоянии 3 км 700 метров от базы охотников и рыболовов «Юникс», на открытом участке местности, обнаружен труп пропавшего подростка. Тело вмерзло в лед.

Труп направили в морг для установления причин смерти.