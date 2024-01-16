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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"

В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Правоохранители задержали замдиректора петербургского Водоканала, его подозревают в махинациях при проведении конкурсов на сотни миллионов рублей

Вчера в Санкт-Петербурге Следственным комитетом был задержан заместитель директора "Водоканала" Вадим Чернышов по подозрению в организации махинаций при проведении государственных конкурсов на сотни миллионов рублей. Следственные мероприятия прошли на рабочем месте и по месту жительства подозреваемого.

Чернышов стал заместителем директора "Водоканала" только в 2022 году, до этого он с 2018 года занимал должность директора по закупочной деятельности предприятия.

По предварительным данным, задержание связано с завышением стоимости при проведении конкурсов и заключении контрактов с подконтрольными Чернышову фирмами, которые раз за разом выигрывали конкурсы по цене выше рынка. Тем самым Чернышов незаконно обогатился, нанеся ущерб городскому бюджету.

Представители "Водоканала" заявили о готовности оказывать полное содействие следственным органам в расследовании дела и проведении необходимых экспертиз.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС.ру
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