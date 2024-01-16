В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"

Вчера в Санкт-Петербурге Следственным комитетом был задержан заместитель директора "Водоканала" Вадим Чернышов по подозрению в организации махинаций при проведении государственных конкурсов на сотни миллионов рублей. Следственные мероприятия прошли на рабочем месте и по месту жительства подозреваемого.

Чернышов стал заместителем директора "Водоканала" только в 2022 году, до этого он с 2018 года занимал должность директора по закупочной деятельности предприятия.

По предварительным данным, задержание связано с завышением стоимости при проведении конкурсов и заключении контрактов с подконтрольными Чернышову фирмами, которые раз за разом выигрывали конкурсы по цене выше рынка. Тем самым Чернышов незаконно обогатился, нанеся ущерб городскому бюджету.

Представители "Водоканала" заявили о готовности оказывать полное содействие следственным органам в расследовании дела и проведении необходимых экспертиз.