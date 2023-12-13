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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лесу нашли повешенной 14-летнюю девочку

В Ленобласти в лесу нашли повешенной 14-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли повешенной в лесу 14-летнюю девочку

Накануне утром, 12 декабря около 10 часов 45 минут служба 112 получила тревожное сообщение о трагическом инциденте, произошедшем между платформой «39 км» и поселком Грузино. На горе было обнаружено тело повешенной девушки.

Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы обнаружили труп 14-летней девушки, ученицы девятого класса из деревни Лесколово. Кроме того, была найдена предсмертная записка.

Со слов матери погибшей, девочка никогда не высказывала намерений покончить с собой. В семье у них царили хорошие и доверительные отношения, а в школе она училась на удовлетворительном уровне и не имела конфликтов со сверстниками. Семья была полной и благополучной, и не имела проблем с социальными службами. Девушка имела 4-летнюю сестру от нового брака матери. Они проживали в частном доме, где были созданы все условия для комфортного проживания несовершеннолетней.

Следователи также провели беседу с одноклассником погибшей, который пояснил, что они ранее встречались, общались и гуляли вместе, но не поддерживали интимных отношений. В ноябре парень и девушка расстались по инициативе молодого человека.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается доведения до самоубийства.

В ходе расследования были изъяты две тетради, предсмертная записка, веревка и жестяная банка от энергетического напитка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
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