В Приморском районе выясняют причину внезапной смерти 17-летней девушки

Вчера днем, 1 декабря 2023 года около 12 часов 30 минут полиция Приморского района получила сообщение о том, что в квартире на Афонской улице, дом 24, был обнаружен труп 17-летней девушки.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили тело без внешних признаков насильственной смерти на кухне квартиры. Следователи начали расследование этого случая, чтобы выяснить обстоятельства смерти.

Согласно предварительным данным, выяснилось, что девушка приехала в гости к 46-летнему местному жителю и его 38-летней сожительнице примерно 28 ноября. Полиция задержала мужчину и женщину и доставила их в отдел полиции для дальнейшего расследования.

Труп девушки был направлен в морг с целью проведения всесторонней экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Судебные эксперты проведут необходимые исследования, включая патологоанатомическую экспертизу и токсикологический анализ, чтобы определить, были ли причастны к смерти какие-либо наркотики или ядовитые вещества. Полиция также будет расследовать все возможные мотивы и связи между девушкой и подозреваемыми.

Известно, что погибшая не учится и не работает, состоит на учете в ПДН по Кировскому району Петербурга.