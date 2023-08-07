В Мурино 16-летняя петербурженка выпала с 5-го этажа

Накануне ранним утром около 04 часов 25 минут из окна квартиры дома на улице Шувалова по собственной неосторожности выпала 16-летняя девушка, учащаяся 2-го курса колледжа. Девушку госпитализировали в Токсовскую больницу.

В стационар ее доставили с закрытыми переломами крестца, седалищной кости слева, подвздошной кости слева, компрессионными оскольчатыми переломами позвонков, в состоянии средней степени тяжести.

Девушка проживает в Парголово со парнем-ровесником и его родителями. На профилактическом учете не состоит.