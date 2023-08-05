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Питерец.ру » Происшествия » Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета

Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета

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Опубликовал: Anton78
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Госбюджету причинен ущерб на сумму свыше 191 миллиона рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета.

По данным следствия, в 2016 году фигурант уголовного дела, являясь генеральным директором компании, разработал план, в соответствии с которым его организация выступает покупателем у двух аффилированных компаний сельскохозяйственной продукции. 

При этом сделка фактически осуществлялась между экспортной компанией и непосредственным производителем продукции.

Данные «операции» необходимы были для реализации преступного плана: в случае прямой продажи от непосредственных производителей в адрес экспортной компании правовых оснований для возмещения НДС у них не было. 

В случае же реализации своего замысла, в связи с приобретением продукции у юридических лиц, у экспортной компании появлялась возможность для незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. 

В дальнейшем, купленная таким образом продукция реализовывалась на экспорт за пределы территории страны. 

Действуя согласно указанной схеме, после проведения операций по мнимой купле-продаже с участием аффилированных компании, генеральный директор компании предоставляет в налоговые органы Санкт-Петербурга налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о размерах и основаниях принимаемых к вычету сумм НДС, а также фиктивные документы бухгалтерского учёта.

В ходе расследования было установлено 4 подобных возмещения НДС общей суммой свыше 191 млн. рублей. 

Признаки мнимой операции были установлены в конце 2019 года сотрудниками УФНС России по Санкт-Петербургу в ходе выездной налоговой проверки.

В ноябре 2021 года и январе 2022 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД  России  по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых  задержаны: 54-летний руководитель регионального отдела закупок компании по экспорту сельскохозяйственной продукции, 36-летний генеральный директор одной из аффилированных компаний и 38-летний мужчина, осуществляющий оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией от имени аффилированных компаний.

Генеральный директор компании по экспорту сельскохозяйственной продукции объявлен в международный розыск.

В ходе обысков в жилых помещениях и офисах задержанных была обнаружена и изъята компьютерная техника и различная документация, имеющие доказательственное значение.

Организованная группа обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении троих фигурантов направлено в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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