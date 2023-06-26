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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске сторожа детсада задержали по делу об изнасиловании детей

Во Всеволожске сторожа детсада задержали по делу об изнасиловании детей

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Опубликовал: Anton78
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В Ленобласти сторожа детсада подозревают в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних

22 июня 2023 года около 13 часов 15 минут на территории одного из детских садов во Всеволожске Ленинградской области по «горячим следам» задержан 67-летний гражданин, работающий в этом учреждении сторожем.
Задержанный подозревается в том, что продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей, 7 и 14 лет, а также производил фото и видеосъемку. Указанные видеозаписи записывал на электронные накопители (флеш-карты).
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник педофил
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