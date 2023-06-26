Во Всеволожске сторожа детсада задержали по делу об изнасиловании детей

22 июня 2023 года около 13 часов 15 минут на территории одного из детских садов во Всеволожске Ленинградской области по «горячим следам» задержан 67-летний гражданин, работающий в этом учреждении сторожем.

Задержанный подозревается в том, что продолжительное время совершал противоправные действия в отношении двух детей, 7 и 14 лет, а также производил фото и видеосъемку. Указанные видеозаписи записывал на электронные накопители (флеш-карты).

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.