В Петербурге ищу сиделку, обворовавшую пенсионера

Накануне вечером около 18 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 81-летнего мужчины о том, что в ноябре-декабре прошлого года 56-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств, которая работала сиделкой у заявителя, похитила у него 970 752 рубля с банковского счета, которым пользовалась по доверенности.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими приняты меры к установлению местонахождения и задержанию подозреваемой.