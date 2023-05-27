В Невском районе задержан дворник, который пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку

Ранее сообщалось что, 23 мая к полицейским Невского района Петербурга обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила полицейским, что около 15 часов возле дома 15, корпус 2 в Рабфаковском переулке неизвестный мужчина схватил ее 10-летнюю дочь, зажал рот рукой и потащил в сторону кустов. Но потом отпустил и скрылся.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Девочка описала насильника так: рост 180 см, короткие волосы, одет в синюю рабочую куртку со светоотражающими полосами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 132 УК РФ.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», по подозрению 26 мая во 2-м Рабфаковском переулке задержан 32-летний гражданин Узбекистана. Иностранец работает дворником в ЖКС Невского района, при этом на миграционном учете не состоит.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.