В Гатчине иномарка сбила 17-летнюю девушку

Сегодня около 15 часов 30 минут возле здания городского суда в городе Гатчина автомобиль "Фольксваген Тигуан" сбил 17-летнюю девушку. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

Работниками прокуратуры на месте происшествия незамедлительно организована координация деятельности специализированных служб, вызвана бригада скорой помощи. Прибывшей медицинской бригадой пострадавшей оказана неотложная медицинская помощь

В настоящее время устанавливаются причины и условия произошедшего.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры.