ента новостей

13:12
В Никольском мошенники выманили у пенсионерки 1,7 миллиона рублей
12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
20:07
Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис
19:25
Петербург переходит на новую систему уборки дворов
19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18:26
В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса
18:21
На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав
18:12
Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах
14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины
14:43
В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов
09:56
Почему не хочется работать?
09:34
Развернули дополнительные койки
09:09
Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»
08:32
Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными
02:24
Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре
16:27
В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве
16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
14:55
Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа
14:50
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина
14:47
«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба
13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
13:35
Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»
13:33
В Мариинском дворце провели тест по истории Великой Отечественной войны
13:27
Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир
13:23
В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку
13:18
В Ленобласти ускоряются пригородные электропоезда
13:14
В Ломоносовском районе задержан злоумышленник, обманувший пенсионерок
13:12
Первая трюмная партия свежих сатсум и лимонов «приплыла» в Санкт-Петербург
13:10
В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка

В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка

0
40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе

Вчера вечером около 20 часов 40 минут в городе Светогорск, Выборгского района Ленинградской области, на пешеходном переходе возле дома 2 по улице Красноармейская, 23-летний местный житель управляя автомобилем "Рено Логан" наехал на 14-летнего подростка, жителя поселка Лесогорский. Юноша погиб.

По предварительной информации, трое пешеходов, включая несовершеннолетнего пострадавшего, перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле Выборгской городской прокуратуры.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП пострадавший пешеход подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2022, 12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
24-06-2022, 18:49
В Приморском районе иномарка сбила подростка
5-10-2022, 14:02
В Парголово женщина на «Черри» сбила 11-летнего подростка
28-09-2022, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
23-06-2022, 19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
14-11-2018, 09:37
В Ленобласти иномарка сбила школьника

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
36
Сегодня, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
40
Сегодня, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
0
213
2-12-2022, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
0
163
2-12-2022, 11:23
В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб
Наверх