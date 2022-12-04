В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка

Вчера вечером около 20 часов 40 минут в городе Светогорск, Выборгского района Ленинградской области, на пешеходном переходе возле дома 2 по улице Красноармейская, 23-летний местный житель управляя автомобилем "Рено Логан" наехал на 14-летнего подростка, жителя поселка Лесогорский. Юноша погиб.

По предварительной информации, трое пешеходов, включая несовершеннолетнего пострадавшего, перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле Выборгской городской прокуратуры.