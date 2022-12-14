На Васильевском острове двое рабочих упали в шахту лифта

Вчера вечером в экстренные службы поступилосообщение о падении двоих рабочих в шахту лифта с высоты 13 этажа строящегося дома без номера. На месте происшествия были обнаружены трупы двух граждан Таджикистана, 25-ти и 27-ми лет.

Очевидцев происшествия нет: момент падения никто не видел. Видеонаблюдение отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации АН «Оперативное прикрытие», младший из погибших прибыл в Россию зимой 2020 года на работу, срок миграционного учета у него истек две недели назад. Старший приехал в РФ с конце 2021 года и на учет так и не встал.

По факту произошедшей трагедии проводится проверка.