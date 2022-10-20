В Петербурге с поличным задержали группу карманников

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. СПб и ЛО провели операцию по задержанию с поличным группы карманников, которые занимались кражами в петербургском метро.

Под негласным наблюдением оперативников находились двое мужчин и две женщины. Они курсировали по синей ветке метро, охотясь за смартфонами пассажиров. Кража совершалась в момент прибытия на ст. «Сенная площадь», после этого злоумышленники переходили на противоположную платформу и садились в поезд, следовавший в обратном направлении.

В карманы жертв запускали руки женщины, а мужчины их прикрывали. За полчаса они похитили у трёх пассажирок гаджеты общей стоимостью почти 200 тыс. руб.

С похищенным имуществом криминальная четвёрка доехала до ст. «Московские ворота», вышла в город и отправилась в ближайшее бистро. В кафе злоумышленники встретились со скупщиком краденого, который приобрёл все 3 мобильника. В этот момент оперативники задержали одновременно всех участников преступного бизнеса. Граждан доставили в отдел полиции.

Личность скупщика, 27-летнего безработного мужчины, большого интереса у сыщиков не вызвала, но биографии карманников оказались весьма впечатляющими. Мужчины 53 и 45 лет и женщины 41 и 44 лет на четверых имеют аж 22 судимости за кражи. Однако лишь за 4 преступления им были назначены реальные сроки лишения свободы, ещё за одно хищение пришлось отработать 200 часов обязательных работ, а за другое заплатить 20 тыс. руб. штрафа.

Остальные преступления были рассмотрены судом с учётом принципов гуманизма и надежды на перевоспитание: 10 условных сроков. Ещё в двух случаях человеколюбие проявили сами потерпевшие, пойдя на примирение.

По местам проживания подозреваемых в кражах, а также в квартире скупщика полицейские провели обыски, в результате которых изъяли значительное количество мобильных телефонов сомнительного происхождения. В ходе проверки тут же выяснилось, что один из них числится как похищенный.

Было установлено, что краденые гаджеты продавались на рынке «Юнона». Там в одном из торговых павильонов оперативники задержали второго скупщика, 26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, и изъяли несколько сомнительных товаров.

Возбуждено 3 уголовных дела по ст. 158 УК РФ. Похитители заключены под стражу, а скупщикам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.