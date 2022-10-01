В Петербурге с поличным задержали «карманника»

Поздним вечером минувшего четверга около 22 часов 10 минут возле дома 1 по Кузнечному переулку сотрудниками уголовного розыска с поличным «по горячим следам» задержали не работающего 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина подозревается в совершении «карманной» кражи.

Возле дома 2/1 по улице Большая Московская он совершил кражу мобильного телефона стоимостью 150000 рублей из кармана пальто 31-летней женщины.

Похищенный смартфон полицейские изъяли и вернули девушке.

В отношении карманника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.