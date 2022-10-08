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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после пожара в дачном доме был обнаружен труп неизвестного человека

В Ленобласти после пожара в дачном доме был обнаружен труп неизвестного человека

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионер из Петербурга сгорел на даче в Гатчинском районе Ленобласти

Вчера ранним утром около 05 часов в экстренные службы поступило сообщенеи о пожаре в доме на 6-й линии в СНТ «Березка» массива Красницы, в Гатчинском районе Ленинградской области. Пламя охватило площадь 152 кв. метров.

В 6 часов 30 минут на пепелище в одной из комнат, у печной трубы, одноэтажного частного дома был обнаружен труп неизвестного человека. Установить пол и возраст не представляется возможным в связи с сильным обгоранием.

Тем не менее, в ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности, было установлено, что погибшим, предположительно, является собственник строения – 72-летний житель Петербурга, проживавший на Краснопутиловской улице.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар обнаружение трупа
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