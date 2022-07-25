В Ленобласти мусоровоз завалился на обочину повредив барьерное ограждение

Вчера в Сосново произошло ДТП с грузовым "МАЗом". Мусоровоз ехал к Вокзальной улице и решил прилечь на перекрестке.

В дорожном комитете Ленобласти полагают, что перегруженный кузов повело набок, и по законам физики он завалился на обочину, попутно повредив барьерное ограждение. Пакеты с мусором оказались на тротуаре.

"За случаем видна статистика. Как только в процессе ремонта укладываем новый асфальт, то любители притопить несутся сразу. И позвякивают. Логика в головах очевидно такая, мол, если нет ещё разметки, то все могу. А что временные рыжие знаки стоят — плевать", — пояснили в дорожном комитете.