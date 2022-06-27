В Ленобласти в ДТП погибли двое детей

Вчера вечером около 17 часов 40 минут на 621 километре трассы "Россия" у деревни Болотицы в Тосненском районе Ленинградской области произошло трагическое ДТП. Микроавтобус, под управлением 46-летнего жителя Новгородской области, врезался в металлическое ограждение. Машина загорелась.

"Водитель и две женщины сумели выбраться из салона и были госпитализированы с ожогами. Двое детей, 5-ти и 7-ми лет, погибли от полученных ожогов на месте" - сообщили в ГУ МВД.

По данным 47news, все из Новгородской области. Спаслись 30-летняя и 53-летняя женщины. Они, как и водитель, получили ожоги более 50% тела. Погиб пятилетний мальчик и семилетняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).