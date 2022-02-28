Пенсионер застрелился в центре Петербурга

Накануне утром, в начале одиннадцатого прохожая сообщила полицейским Центрального района Петербурга о том, что на Воскресенской набережной, на пересечении с Потемкинской улицей, со стороны Невы, на скамейке лежит мужчина, а его голова в крови.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп 69-летнего пенсионера с огнестрельным ранением головы. Мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из одноствольного ружья. Он оставил предсмертную записку.

Следователи просмотрели записи в камер видеонаблюдения, установленных на доме 6/8 по Вознесенской набережной.

В базе данных оружие не значится.