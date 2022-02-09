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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге совершено разбойное нападение на цветочный магазин

В Петербурге совершено разбойное нападение на цветочный магазин

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на цветочный магазин

В минувший понедельник к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от женщины 1966 года рождения о том, что на магазин, расположенный на улице Щербакова, совершено разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный, войдя в помещение торговой организации, стал угрожать ножом и распылять газовый баллончик в лицо продавцу, требуя у неё денежные средства. Однако завладеть чужим имуществом ему не удалось, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Вечером того же дня возле одного из домов по улице Щербакова сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина 2002 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).  Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район разбойное нападение цветы
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