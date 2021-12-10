В Петербурге 17-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа

Вечером минувшей среды под окнами дома 6 по Московскому проспекту обнаружили 17-летнюю девушку. Она выпала с 4-го этажа.

Пострадавшую доставили в детскую больницу имени Раухфуса с кровоизлиянием в мозг, закрытой травмой грудной клетки, ушибом легких, двухсторонним пневмотораксом, ушибом почек, переломом грудного позвонка, переломом левой лодыжки, в состоянии комы.

Обстоятельства произошедшей трагедии разъяснил молодой человек жительницы Ханты-Мансийского автономного округа. Они приехали в Петербург на отдых и сняли квартиру в указанном доме. Вечером 8 декабря пара распивала спиртное, внезапно девушке стало плохо и она выпрыгнула из окна.

Как выяснилось, приезжая состоит на учете в ПНД города Сургут. С места происшествия изъята упаковка с таблетками.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено административное производство по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков).