Во Фрунзенском районе Петербурга изнасиловали 13-летнюю девочку

На прошлой неделе в минувший четверг жительница Петербурга 2008 года рождения обратилась в Детскую больницу №5 за медицинской помощью. С кровотечением, в состоянии средней степени тяжести, девочка была помещена на отделение гинекологии.

В ходе проводимой проверки было установлено, что на Белградской улице, между проспектом Славы и улицей Димитрова, неизвестный, применив насилие, изнасиловал несовершеннолетнюю.

Следственным комитетом по Фрунзенскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 стать 131 УК РФ.