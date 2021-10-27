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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе Петербурга изнасиловали 13-летнюю девочку

Во Фрунзенском районе Петербурга изнасиловали 13-летнюю девочку

0
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Опубликовал: Anton78
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В Купчино изнасиловали 13-летнюю петербурженку. Девочка госпитализирована с кровотечением.

На прошлой неделе в минувший четверг жительница Петербурга 2008 года рождения обратилась в Детскую больницу №5 за медицинской помощью. С кровотечением, в состоянии средней степени тяжести, девочка была помещена на отделение гинекологии.

В ходе проводимой проверки было установлено, что на Белградской улице, между проспектом Славы и улицей Димитрова, неизвестный, применив насилие, изнасиловал несовершеннолетнюю.

Следственным комитетом по Фрунзенскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 стать 131 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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