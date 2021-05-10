Накануне днем, около 16 часов 30 минут 19-летний студент 3 курса Академии транспортных технологий, управляя автомашиной «Киа Пиканто», двигаясь по мосту Александра Невского к Новочеркасскому проспекту сбил неизвестного мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводится проверка, выясняется личность погибшего.
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
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Опубликовал: Fedorov
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В Центральном районе выясняют обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом.
Накануне днем, около 16 часов 30 минут 19-летний студент 3 курса Академии транспортных технологий, управляя автомашиной «Киа Пиканто», двигаясь по мосту Александра Невского к Новочеркасскому проспекту сбил неизвестного мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
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