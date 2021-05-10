В центре Петербурга произошло смертельное ДТП

Накануне днем, около 16 часов 30 минут 19-летний студент 3 курса Академии транспортных технологий, управляя автомашиной «Киа Пиканто», двигаясь по мосту Александра Невского к Новочеркасскому проспекту сбил неизвестного мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка, выясняется личность погибшего.