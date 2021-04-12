Накануне ночью к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о госпитализации женщины с ножевым ранением, которая находится на четвёртом месяце беременности. Врачи диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.
По предварительной информации, в половине восьмого вечера у парадной дома № 35 на Дачном проспекте на неё напал неизвестный с ножом. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты следы рук, обуви и три куртки. Проводится проверка.
По данным нашего издания, пострадавшей 40 лет, она состоит на миграционном учёте и проживает в Кировском районе Петербурга.
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
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Опубликовал: Fedorov
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В Кировском районе Петербурга неизвестный ударил ножом в живот беременную женщину
Накануне ночью к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о госпитализации женщины с ножевым ранением, которая находится на четвёртом месяце беременности. Врачи диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.
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