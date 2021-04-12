Payeer

ента новостей

14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
10:52
В Петербурге ликвидировано подпольное игорное заведение
10:41
В Невском лесопарке обнаружен труп мужчины
00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей
00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
14:07
Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов
14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
13:59
В Ленобласти обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
13:51
В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц
09:42
Пенсионный возраст снизят?
09:15
Кто доволен зарплатой?
16:28
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге
16:19
В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов
16:09
В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена
16:00
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
13:37
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину

В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину

0
71
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Telegram
В Кировском районе Петербурга неизвестный ударил ножом в живот беременную женщину

Накануне ночью к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о госпитализации женщины с ножевым ранением, которая находится на четвёртом месяце беременности. Врачи диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.
По предварительной информации, в половине восьмого вечера у парадной дома № 35 на Дачном проспекте на неё напал неизвестный с ножом. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты следы рук, обуви и три куртки. Проводится проверка.
По данным нашего издания, пострадавшей 40 лет, она состоит на миграционном учёте и проживает в Кировском районе Петербурга.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Кировский район ножевое ранение
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-12-2017, 09:04
В Невском районе неизвестный ударил ножом мужчину в лифте и отобрал деньги
25-11-2019, 13:56
В Петербурге таксиста ударили ножом
15-09-2020, 11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
15-08-2018, 10:46
В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца
29-12-2017, 11:19
В Автово с ножевым ранением обнаружен налоговый инспектор
6-12-2019, 10:45
В Петербурге мужчину ударил ножом неизвестный прохожий

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
60
Сегодня, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
163
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
151
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх