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Питерец.ру » Происшествия » В кафе Шлиссельбурга ночной конфликт закончился расстрелом одного из посетителей

В кафе Шлиссельбурга ночной конфликт закончился расстрелом одного из посетителей

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34
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
В Шлиссельбурге ночной конфликт в кафе с участием нескольких десятков человек завершился смертельными выстрелами

Поздним вечером накануне, около 23 часов в кафе "Баку" на Затонной улице Шлиссельбурга, в Кировском районе Ленинградской области ворвались с десяток мужчин. По предварительным данным, подъехали они на чёрной "Газели". Судя по видео, внутри гостей ждали не менее полутора десятков человек. У тех и других в руках автоматы и пистолеты. Потасовка шла волнами и продолжалась минут пять — то стрельба, то потасовка, то разговоры с забеганиями. После очередной активной фазы один из мужчин оседает.

По данным 47news, погиб 39-летний уроженец Азербайджана Габил Рашидов. В больницу Шлиссельбурга его доставил на машине некий человек, назвавшийся Шереметьевым. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Ныне погибший жил на улице Солдата Корзуна в Петербурге, а приехал в город лет пять назад. Известно также, что родился в селе Аврора Ленкоранского района Азербайджана.

После того, как мужчина упал на пол, боевая возня сошла на нет. При этом, судя по кадрам, часть посетителей спокойно ходит и переговаривается, практически не обращая внимания на получившего ранения. Как выяснилось, в него вошли две пули.

Возможно причиной перестрелки стал конфликт, случившийся недавно между азербайджанцами в одном из кафе в Невском районе Петербурга. Как говорят, та встреча закончилась поножовщиной. По всей видимости, рандеву в "Баку" было запланировано как разговор с разбором полётов.

Отделом СК Ленобласти по Кировскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО убийство стрельба
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