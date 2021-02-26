В кафе Шлиссельбурга ночной конфликт закончился расстрелом одного из посетителей

Поздним вечером накануне, около 23 часов в кафе "Баку" на Затонной улице Шлиссельбурга, в Кировском районе Ленинградской области ворвались с десяток мужчин. По предварительным данным, подъехали они на чёрной "Газели". Судя по видео, внутри гостей ждали не менее полутора десятков человек. У тех и других в руках автоматы и пистолеты. Потасовка шла волнами и продолжалась минут пять — то стрельба, то потасовка, то разговоры с забеганиями. После очередной активной фазы один из мужчин оседает.

По данным 47news, погиб 39-летний уроженец Азербайджана Габил Рашидов. В больницу Шлиссельбурга его доставил на машине некий человек, назвавшийся Шереметьевым. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Ныне погибший жил на улице Солдата Корзуна в Петербурге, а приехал в город лет пять назад. Известно также, что родился в селе Аврора Ленкоранского района Азербайджана.

После того, как мужчина упал на пол, боевая возня сошла на нет. При этом, судя по кадрам, часть посетителей спокойно ходит и переговаривается, практически не обращая внимания на получившего ранения. Как выяснилось, в него вошли две пули.

Возможно причиной перестрелки стал конфликт, случившийся недавно между азербайджанцами в одном из кафе в Невском районе Петербурга. Как говорят, та встреча закончилась поножовщиной. По всей видимости, рандеву в "Баку" было запланировано как разговор с разбором полётов.

Отделом СК Ленобласти по Кировскому району возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".