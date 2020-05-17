В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис

Накануне ранним утром, около 4:00 четверо неизвестных мужчин в черной одежде ворвались в помещение автосервиса на улице Симонова, в Выборгском районе Петербурга. Угрожая 22-летнему администратору предметом, похожим на пистолет, разбойники разбили стекло окна другого, совмещенного автосервиса и похитили сейф.

После этого преступники сели в автомобиль BMW X5 и попытались скрыться. Администратор на автомобиле ВАЗ-2104, пытаясь остановить преступников, совершил ДТП с иномаркой. При этом один из налетчиков получил травмы. Тем не менее, злоумышленникам все же удалось скрыться. Установлено, что на машине были закреплены от автомобиля Opel Astra, принадлежащего жителю Выборга.

Размер ущерба устанавливается.

По данным АН «Оперативное прикрытие», около полудня в ЦРБ Всеволожска за медицинской помощью самостоятельно обратился 35-летний мужчина, который с множественными травмами конечностей, и переломами ног госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За ним присматривает полиция. Мужчина представился уроженцем Самарской области и приехал в Петербург погостить к своим знакомым, а травмы получил, когда после распития спиртного сел на подоконник и неудержавшись выпал со второго этажа.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.