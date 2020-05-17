ента новостей

13:42
Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"
13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис
09:25
Опасения пульмонологов
08:57
Военный госпиталь в Пушкине
20:40
В Петербурге появились новые граффити от HoodGraff studio с атрибутами 90-х
20:37
ЗакС может принять постановление о протесте против закона о дистанционном голосовании
20:33
Почти 800 тонн огурцов и томатов поступило в Петербург и Ленобласть из Республики Беларусь
20:30
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:12
Сбои в YouTube
08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20:47
Харитонов Павел из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20:31
Анна Дюкова: «Мне интересно сыграть историческую личность»
19:03
Некто Марко Николич сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
14:32
В Петербурге задержали похитителя магнитолы из полицейского автомобиля
11:02
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 7 миллионов рублей
09:24
Подростки будут работать удаленно
09:00
Сложности с зарплатным кредитом
19:58
Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови
19:53
Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»
19:47
В Медицинском университете имени Павлова пройдет ремонт
19:43
СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома
17:48
В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий
16:05
В Петербурге задержали сбытчика фальшивых денег
15:58
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:47
Занятия спортом онлайн
08:27
Деньги на маски
17:02
Валентина Матвиенко назвала Олега Ковалёва принципиальным политиком
14:52
Военно-историческая реконструкция «Знамя над Берлином»
14:46
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано пять карантинных объектов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис

В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис

0
35
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
При нападении на автосервис в Выборгском районе, один из налетчиков был травмирован

Накануне ранним утром, около 4:00 четверо неизвестных мужчин в черной одежде ворвались в помещение автосервиса на улице Симонова, в Выборгском районе Петербурга. Угрожая 22-летнему администратору предметом, похожим на пистолет, разбойники разбили стекло окна другого, совмещенного автосервиса и похитили сейф.
После этого преступники сели в автомобиль BMW X5 и попытались скрыться. Администратор на автомобиле ВАЗ-2104, пытаясь остановить преступников, совершил ДТП с иномаркой. При этом один из налетчиков получил травмы. Тем не менее, злоумышленникам все же удалось скрыться. Установлено, что на машине были закреплены от автомобиля Opel Astra, принадлежащего жителю Выборга.
Размер ущерба устанавливается.
По данным АН «Оперативное прикрытие», около полудня в ЦРБ Всеволожска за медицинской помощью самостоятельно обратился 35-летний мужчина, который с множественными травмами конечностей, и переломами ног госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. За ним присматривает полиция. Мужчина представился уроженцем Самарской области и приехал в Петербург погостить к своим знакомым, а травмы получил, когда после распития спиртного сел на подоконник и неудержавшись выпал со второго этажа.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

5-09-2018, 09:56
В Приморском районе ограбили строительную компанию
21-05-2013, 15:31
На проспекте Просвещения налётчики с пистолетами и в масках ограбили ломбард
10-06-2014, 11:52
Трое налетчиков похитили из Сбербанка 2 млн рублей
5-12-2018, 12:22
В Петербурге задержан разбойник нападавший на микрофинансовые организации
20-08-2017, 13:22
Мини-Барселона на берегах Невы
7-03-2018, 12:00
В Петербурге ограбили хозяина ломбарда

Происшествия на дорогах

0
309
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
420
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 142
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
1 101
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
Наверх