ента новостей

15:53
В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина
15:50
Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома
15:44
В Петербурге в консульстве Украины охранника ранили ножом
12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
12:10
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя
11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
11:55
На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения
10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
10:25
В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением
10:18
В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре
09:03
Количество пунктов для вторсырья увеличилось
08:03
Кому нужно социальное такси?
21:21
Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в артиллерийском музее в Петербурге
19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
15:42
Россельхознадзор оформил экспортные документы на почти 121 тонну мяса северного оленя
15:36
В Петербурге более 79 тысяч безработных
13:23
В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров
13:04
Всероссийский кинопоказ и веб-трансляция с фронтовиками ко Дню защитника Отечества
12:49
В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе
12:21
В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро
12:15
В Ленобласти обокрали квартиру пенсионерки
12:02
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 3 миллиона рублей
11:57
В Петербурге задержали 41-летнего педофила
11:53
Бассейн в Ивангороде осмотрел Александр Дрозденко
10:39
В Петербурге полицейские раскрыли серию ограблений магазинов одежды
10:00
Что с маникюром?
09:23
Снова боремся с санкционкой
00:56
Павел Тураев стал самым результативным в победном для «Университета-Невы» матче с астраханскими динамовцами
19:30
Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"
19:22
В Петербурге стартует первая Лаборатория медиапоэзии для подростков
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома

Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома

0
9
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
47News
В Подпорожье огонь испепелил половину 100-метрового дома. Вытаскивать детей помогала школьница

Пожар превратил в руины половину дома в Подпорожском районе Ленобласти. В огне погибли две пары кошек и собак. Погорельцы ищут девочку-подростка, которая помогала вытаскивать детей, пока взрослые проходили мимо.

Как стало известно 47news, половина 105-метрового дома на улице Садовой в микрорайоне Погра Подпорожья загорелась около десяти утра 18 февраля. Внутри во время происшествия была хозяйка с двумя детьми: годовалым мальчиком и девочкой восьми лет. Женщина — преподаватель в подпорожском колледже, ее супруг — водитель местного предприятия.

- Утром пошла умываться, обратила внимание, что отключился один из шести автоматов. Потом заскулила собака у входа. Муж был уже на работе в поселке Токари. Чтобы выпустить собаку на улицу, потянулась к двери. Только распахнула ее — повалил едкий черный дым, видимо, горели пластиковые панели, я бегом за детьми, по дороге укутывала их в одеяла, - рассказала 47news жительница сгоревшего дома Наталья. - Выскакивали в домашнем, я вообще в тапочках. На улице был мороз минус 30.

Во время происшествия мимо проходила школьница. Бросив рюкзак у калитки, она побежала на помощь.

- Ей на вид лет 14-16, через окно подавали детей. В это время взрослые мужики глазели, но проходили мимо. Мол, пожар у вас, ну ясно. Выскочили сами и успели забрать котенка, внутри остались две пары собак и кошек, - вспомнила Наталья. - Потом сбежалась куча друзей, знакомых. Сгребали снег лопатами, кидали на крышу, она уже была в огне. Но пламя распространялось так стремительно, что это было бесполезно. Тушили дом часа четыре, его уже не восстановить. Пока не сгорела дальняя комната, друзья успели прыгнуть и забрать документы. Это все, что осталось.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в 10:13 утра. Ликвидировала возгорание дежурная смена 139 пожарно-спасательной части — задействованы были восемь человек и две единицы техники. 

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район пожар
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-11-2018, 09:46
В Ленобласти пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
23-12-2012, 13:18
Пожар на мусорном полигоне на Волхонке
Вчера, 13:23
В Ленобласти полностью выгорел деревянный офис площадью 800 квадратных метров
26-11-2018, 10:11
На пожаре в Ленобласти погибла женщина
10-04-2017, 12:15
В Ленобласти в огне погибли двое человек
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
272
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
369
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
305
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
539
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх