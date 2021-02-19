Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома

Пожар превратил в руины половину дома в Подпорожском районе Ленобласти. В огне погибли две пары кошек и собак. Погорельцы ищут девочку-подростка, которая помогала вытаскивать детей, пока взрослые проходили мимо.

Как стало известно 47news, половина 105-метрового дома на улице Садовой в микрорайоне Погра Подпорожья загорелась около десяти утра 18 февраля. Внутри во время происшествия была хозяйка с двумя детьми: годовалым мальчиком и девочкой восьми лет. Женщина — преподаватель в подпорожском колледже, ее супруг — водитель местного предприятия.

- Утром пошла умываться, обратила внимание, что отключился один из шести автоматов. Потом заскулила собака у входа. Муж был уже на работе в поселке Токари. Чтобы выпустить собаку на улицу, потянулась к двери. Только распахнула ее — повалил едкий черный дым, видимо, горели пластиковые панели, я бегом за детьми, по дороге укутывала их в одеяла, - рассказала 47news жительница сгоревшего дома Наталья. - Выскакивали в домашнем, я вообще в тапочках. На улице был мороз минус 30.

Во время происшествия мимо проходила школьница. Бросив рюкзак у калитки, она побежала на помощь.

- Ей на вид лет 14-16, через окно подавали детей. В это время взрослые мужики глазели, но проходили мимо. Мол, пожар у вас, ну ясно. Выскочили сами и успели забрать котенка, внутри остались две пары собак и кошек, - вспомнила Наталья. - Потом сбежалась куча друзей, знакомых. Сгребали снег лопатами, кидали на крышу, она уже была в огне. Но пламя распространялось так стремительно, что это было бесполезно. Тушили дом часа четыре, его уже не восстановить. Пока не сгорела дальняя комната, друзья успели прыгнуть и забрать документы. Это все, что осталось.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в 10:13 утра. Ликвидировала возгорание дежурная смена 139 пожарно-спасательной части — задействованы были восемь человек и две единицы техники.