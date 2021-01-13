В Ленобласти пьяный мужчина ездил на УАЗе с мертвецом в салоне и топором

Как стало известно 47news от правоохранительных органов, сегодня, 13 января в начале пятого утра внимание инспекторов ДПС привлёк автомобиль УАЗ "Патриот", который двигался по улице Дзержинского в Сланцах, Ленинградской области. Водитель проигнорировал просьбу остановиться и продолжил движение. Через пять минут в паре километров от Сланцев в деревне Сижно машина всё-таки была остановлена.

За рулём УАЗа находился 43-летний местный житель. Движения его не были уверенными. В салоне его автомобиля находилось мужское тело с порезанной шеей и головой. Погибший был накрыт испачканным кровью покрывалом. Кроме этого в салоне машины нашёлся топор.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье "убийство".