В Петербурге ограбили секс-шоп

Накануне днем около 15 часов в магазин интимных товаров на Лиговском проспекте Петербурга, вошел высокий мужчина в спортивном костюме, в черной кепке и с черной медицинской маской на лице. Злоумышленник схватил бондажный набор и убежал в неизвестном направлении.

Бондаж, уточняет Википедия, это эротическая практика, заключающаяся в лишении одним партнёром (доминирующим) другого той или иной степени физической подвижности или свободы действий с целью получения психосексуального удовольствия.

Размер ущерба уточняется.