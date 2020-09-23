ента новостей

12:44
В Ленобласти увековечили память первой женщины-водолаза
12:38
Депутаты спросили губернатора о судьбе судебного квартала
12:19
В Петербурге ограбили секс-шоп
12:09
В Петербурге полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси
10:01
Как отреагируют на заявления Путина
09:22
Учителя должны выявлять экстремистов
19:28
В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
12:52
Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге
12:47
На поле СК «Политехник» прошел финал Кубка Студенческой футбольной лиги Петербурга по футболу 6х6
12:44
Выставка «Квайданы. Сказания о призраках» в библиотечном центре «Маяк»
12:40
Выставка произведений Ларисы Кирилловой и Вадима Трояновского «Упоение красотой»
12:34
Выставка «Дерево для павлинов»
12:24
Выставка «Ретроспектива»
11:45
Молодежное пространство ПРОСТО снова открыло двери для молодых петербуржцев
11:40
В Петербурге подвели итоги интеллектуального онлайн поединка «Что? Где? Когда?» между волонтерами города
11:36
Полтора миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Колпино
11:31
В Петербурге прошел Слет юных моряков
11:28
11 миллионов рублей получат общественники Петербурга
08:31
Чем опасен грязный смартфон
07:59
В чем польза арахиса
20:37
В Петербурге впервые состоится велопробег по Зеленому поясу Славы
20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
20:33
На КАД от развязки с Софийской улицей до вантового моста перекроют две полосы движения
12:06
В Петербурге курсанта «Макаровки» подозревают в жестоком убийстве своей матери
11:59
В Петербурге провели отборочный этап военно-патриотической игры «Зарница»
11:56
В Петербурге женщина, забывшая на улице ребенка в коляске предстанет перед судом
11:40
Перфоманс на воде пройдет в рамках фестиваля «Альтернатива»
11:31
В Петроградском районе задержали бездомного педофила
11:26
В Петербурге пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим»
07:57
Промышленность выстояла
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ограбили секс-шоп

В Петербурге ограбили секс-шоп

0
40
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Секс-шоп ограблен в Центральном районе. «Спортсмен» в медицинской маске похитил бондажный набор.

Накануне днем около 15 часов в магазин интимных товаров на Лиговском проспекте Петербурга, вошел высокий мужчина в спортивном костюме, в черной кепке и с черной медицинской маской на лице. Злоумышленник схватил бондажный набор и убежал в неизвестном направлении.
Бондаж, уточняет Википедия, это эротическая практика, заключающаяся в лишении одним партнёром (доминирующим) другого той или иной степени физической подвижности или свободы действий с целью получения психосексуального удовольствия.
Размер ущерба уточняется.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-02-2019, 11:07
В Купчино ограбили ювелирный салон
14-06-2018, 10:33
В Невском районе ограбили салон связи
19-06-2018, 11:44
В Ленобласти ограбили ювелирный магазин
5-02-2018, 11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
22-11-2018, 09:51
В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон
17-05-2020, 13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
204
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
287
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
270
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
237
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
Наверх