Накануне днем около 15 часов в магазин интимных товаров на Лиговском проспекте Петербурга, вошел высокий мужчина в спортивном костюме, в черной кепке и с черной медицинской маской на лице. Злоумышленник схватил бондажный набор и убежал в неизвестном направлении.
Бондаж, уточняет Википедия, это эротическая практика, заключающаяся в лишении одним партнёром (доминирующим) другого той или иной степени физической подвижности или свободы действий с целью получения психосексуального удовольствия.
Размер ущерба уточняется.
В Петербурге ограбили секс-шоп
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Опубликовал: Fedorov
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Секс-шоп ограблен в Центральном районе. «Спортсмен» в медицинской маске похитил бондажный набор.
Накануне днем около 15 часов в магазин интимных товаров на Лиговском проспекте Петербурга, вошел высокий мужчина в спортивном костюме, в черной кепке и с черной медицинской маской на лице. Злоумышленник схватил бондажный набор и убежал в неизвестном направлении.
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