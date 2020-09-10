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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан разбойник, совершавший налеты на салоны сотовой связи

В Петербурге задержан разбойник, совершавший налеты на салоны сотовой связи

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи

В минувший вторник в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из Выборгского и Приморского районов Петербурга на Приморском шоссе в г. Зеленогорске задержан подозреваемый в разбойных нападениях на салоны сотовой связи.

Задержанным оказался 37-летний ранее неоднократно судимый гражданин без определенного места жительства.

Установлено, что данный гражданин причастен как минимум к двум разбоям в магазинах сотовой связи на севере Петербурга.

Так, 3 сентября 2020 года около часа дня злоумышленник вошел в помещение салона сотовой связи на  проспекте Просвещения, 32, где, угрожая ножом 24-летнему начальнику офиса продаж, из кассового аппарата совершил хищение 11 тысяч рублей выручки и мобильного телефона, принадлежащего сотруднику организации.

Уже через три дня – 6 сентября, около 8 часов вечера в помещении салона сотовой связи на проспекте Испытателей, 9, нападавший под предлогом покупки попросил менеджера достать с витрины мобильный телефон, чехол, аккумулятор и наушники. Угрожая работнику ножом, мужчина совершил хищение указанного телефона и аксессуаров к нему, а также 30 тысяч рублей из незакрытого кассового аппарата. Сумма ущерба в данном случае составила 45 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ (разбой). Похищенное частично изъято. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
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