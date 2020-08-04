В Ленобласти произошел взрыв топливного бака фуры

Происшествие произошло около 16 часов у дома 4 по Московскому шоссе, где расположена автостоянка одного ИП. Во время проведения сварочных работ на прицепе-рефрижераторе произошел взрыв топливного бака автомобиля «Вольво», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В результате взрыва проводивший работы 33-летний сварщик ИП, местный житель, с ожогами 50-70% различных частей тела, в тяжелом состоянии, госпитализирован в ННИ скорой помощи.

Поврежден топливный бак фуры.