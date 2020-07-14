В Ленобласти школьник погиб пытаясь сделать эффектное селфи

Накануне вечером, около 21 часа 10-летний ученик третьего класса местной школы направился на железнодорожный мост в городе Тихвин, чтобы сделать эффектное селфи. Мальчик, фотографируя себя на мобильный телефон, повис над путями, одной рукой держась за ограждение моста, сорвался и упал.

С травмами различных частей тела, в крайне тяжелом состоянии, школьник был госпитализирован в районную больницу, где скончался.