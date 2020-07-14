Накануне вечером, около 21 часа 10-летний ученик третьего класса местной школы направился на железнодорожный мост в городе Тихвин, чтобы сделать эффектное селфи. Мальчик, фотографируя себя на мобильный телефон, повис над путями, одной рукой держась за ограждение моста, сорвался и упал.
С травмами различных частей тела, в крайне тяжелом состоянии, школьник был госпитализирован в районную больницу, где скончался.
В Ленобласти школьник погиб пытаясь сделать эффектное селфи
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Ленинградской области третьеклассник из Тихвина сорвался с железнодорожного моста, делая селфи
Накануне вечером, около 21 часа 10-летний ученик третьего класса местной школы направился на железнодорожный мост в городе Тихвин, чтобы сделать эффектное селфи. Мальчик, фотографируя себя на мобильный телефон, повис над путями, одной рукой держась за ограждение моста, сорвался и упал.
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