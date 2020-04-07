В Ленобласти школьник выпал из окна

Накануне из деревни Гостицы, Сланцевкого района ленобласти в ЦРБ Кингисеппа был доставлен 15-летний ученик восьмого класса с сочетанной травмой, кататравмой, сотрясением головного мозга, компрессионным переломом позвонка, переломами левой и правой пяток, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, накануне около 11 часов утра после ссоры с матерью школьник выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 5 этаже.

Семья полная, благополучная.