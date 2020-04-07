Накануне из деревни Гостицы, Сланцевкого района ленобласти в ЦРБ Кингисеппа был доставлен 15-летний ученик восьмого класса с сочетанной травмой, кататравмой, сотрясением головного мозга, компрессионным переломом позвонка, переломами левой и правой пяток, в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, накануне около 11 часов утра после ссоры с матерью школьник выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 5 этаже.
Семья полная, благополучная.
В Ленобласти школьник выпал из окна
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
Школьник выжил после падения с 15-метровой высоты в Сланцевском районе Ленинградской области.
Накануне из деревни Гостицы, Сланцевкого района ленобласти в ЦРБ Кингисеппа был доставлен 15-летний ученик восьмого класса с сочетанной травмой, кататравмой, сотрясением головного мозга, компрессионным переломом позвонка, переломами левой и правой пяток, в тяжелом состоянии.
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