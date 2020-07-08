В минувший понедельник к полицейским обратилась 57-летняя петербурженка, которая потребовала найти и наказать эксгибициониста. Извращенец повстречался на пути пенсионерки на углу Большой Зелениной улицы и Чкаловского проспекте. На вид мужчине 45 лет, светловолосый, был одет в джинсовый костюм, на голове синяя кепка, в руках синяя сумка.
Продемонстрировав пенсионерке гениталии, злоумышленник скрылся.
По заявлению проводится проверка. Полиция просматривает записи с уличных видеокамер.
В Петербурге пенсионерка стала жертвой эксгибициониста
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Петроградском районе Петербурга эксгибиционист в синем повстречался пенсионерке на Чкаловском проспекте
В минувший понедельник к полицейским обратилась 57-летняя петербурженка, которая потребовала найти и наказать эксгибициониста. Извращенец повстречался на пути пенсионерки на углу Большой Зелениной улицы и Чкаловского проспекте. На вид мужчине 45 лет, светловолосый, был одет в джинсовый костюм, на голове синяя кепка, в руках синяя сумка.
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