В Петербурге пенсионерка стала жертвой эксгибициониста

В минувший понедельник к полицейским обратилась 57-летняя петербурженка, которая потребовала найти и наказать эксгибициониста. Извращенец повстречался на пути пенсионерки на углу Большой Зелениной улицы и Чкаловского проспекте. На вид мужчине 45 лет, светловолосый, был одет в джинсовый костюм, на голове синяя кепка, в руках синяя сумка.

Продемонстрировав пенсионерке гениталии, злоумышленник скрылся.

По заявлению проводится проверка. Полиция просматривает записи с уличных видеокамер.