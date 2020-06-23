В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Ленобласти обратился 32-летний житель коттеджного поселка «Фаворит» в Гостилицком сельском поселении. Мужчина сообщил о том, что 21 июня около 17 часов рядом с детской площадкой неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождении.
Злоумышленник демонстрировал ребенку свои половые органы, после чего скрылся с места происшествия.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, но видеозапись оказалась не информативна.
В Ленобласти разыскивают педофила-эксгибициониста
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Ломоносовском районе Ленинградской области ловят педофила-эксгибициониста
В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Ленобласти обратился 32-летний житель коттеджного поселка «Фаворит» в Гостилицком сельском поселении. Мужчина сообщил о том, что 21 июня около 17 часов рядом с детской площадкой неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождении.
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