В Ленобласти разыскивают педофила-эксгибициониста

В минувший понедельник к полицейским Ломоносовского района Ленобласти обратился 32-летний житель коттеджного поселка «Фаворит» в Гостилицком сельском поселении. Мужчина сообщил о том, что 21 июня около 17 часов рядом с детской площадкой неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождении.

Злоумышленник демонстрировал ребенку свои половые органы, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, но видеозапись оказалась не информативна.