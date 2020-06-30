На севере Петербурга дети подожгли три иномарки

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре у дома 6 в Актерском проезде, Выборгского района Петербурга. Частично обгорели два автомобиля марок "Нисан" и "Шкода". Частично пострадал рядом стоящий автомобиль "Мицубиси".

В ходе обхода сотрудниками полиции от 10-летнего подростка была получена информация о том, что его друзья Сергей 13-ти лет, Кирилл 10-ти лет и 5-летний Эльдар рассказали ему, что подожгли машину на парковке.

Полицейские нашли Сергея, который перевел стрелки на Кирилла: якобы во время игры тот поджег автомобиль на парковке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.