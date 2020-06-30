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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга дети подожгли три иномарки

На севере Петербурга дети подожгли три иномарки

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109
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Детишки подожгли три иномарки в Актерском проезде. Преступникам 5, 10 и 13 лет.  

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре у дома 6 в Актерском проезде, Выборгского района Петербурга. Частично обгорели два автомобиля марок "Нисан" и "Шкода". Частично пострадал рядом стоящий автомобиль "Мицубиси".
В ходе обхода сотрудниками полиции от 10-летнего подростка была получена информация о том, что его друзья Сергей 13-ти лет, Кирилл 10-ти лет и 5-летний Эльдар рассказали ему, что подожгли машину на парковке.
Полицейские нашли Сергея, который перевел стрелки на Кирилла: якобы во время игры тот поджег автомобиль на парковке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Выборгский район поджог пожар автомобиль дети подростки
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