Принят закон о минимальном числе газетных киосков в СПб

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге планируют значительно сократить количество газетных киосков. Инициатором соответствующего законопроекта стал губернатор города.

Депутаты ЗакСа поддержали этот закон в первом чтении. Так что минимальное число газетных ларьков в СПб будет изменено. Согласно новому нормативу, торговых точек по продаже периодических печатных изданий должно быть не менее 2519. Это требование будет актуальным на протяжении следующих 5 лет.

Также стоит отметить, что ранее Правительство СПб представило обновленную схему размещения торговых киосков. В этой версии, направленной на экспертизу, указано около 11,5 тыс. объектов, включая те, которые относятся к ярмаркам. Это уже 17-е по счету изменение схемы за год.