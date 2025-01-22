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Питерец.ру » Экономика » Центр Петербурга могут полностью зачистить от ларьков

Центр Петербурга могут полностью зачистить от ларьков

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В центре Петербурга может пройти масштабная зачистка от торговых ларьков

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб обсуждается возможность проведения масштабной зачистки центра города от ларьков. Согласно предложенному плану, ларьки могут быть демонтированы, чтобы освободить место для более современных и эстетичных торговых объектов.

Это обусловлено желанием улучшить внешний вид города и создать более комфортные условия для пешеходов. Однако такое решение может вызвать недовольство среди предпринимателей, которые зависят от ларьков как от источника дохода. Они могут столкнуться с необходимостью искать новые места для своих торговых точек или перепрофилировать свой бизнес.

В настоящее время план находится на стадии обсуждения, и неизвестно, будет ли он реализован. 

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