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Питерец.ру » Политика » Под Набиуллиной зашаталось кресло?

Под Набиуллиной зашаталось кресло?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Delta.ru
Депутаты хотят влиять на увольнение главы Центробанка

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы предложили закон, согласно которому они будут иметь право предлагать отставку главы ЦБ РФ. Данная инициатива поступила от «справедливороссов». 

Чтобы парламентарии могли ходатайствовать об увольнении руководителя Центробанка, потребуется одобрение 90 депутатов – этот момент указан в законопроекте. Пока неясно, будет ли новый закон принят. Но в любом случае решение об отставке главы ЦБ РФ будет принимать сам президент, а не депутаты.

Однако обсуждение подобного вопроса наводит на мысль о возможной отставке Эльвиры Набиуллиной. Парламентарии недовольны ростом ключевой ставки и политикой Центробанка в целом. Депутат Сергей Миронов считает, что у главы ЦБ РФ должна быть персональная ответственность за финансово-экономическую ситуацию в стране.    

Как на это отреагирует президент – оставит он Набиуллину на посту или нет? При любом раскладе Владимиру Путину придется принимать сложное решение.    

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