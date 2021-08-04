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Питерец.ру » Политика » Появится «Мобильный избиратель»

Появится «Мобильный избиратель»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
На выборах будет работать система «Мобильный избиратель»

Рискну предположить, что вы подумали о специальном мобильном приложении, которое выпустили по заказу Избиркома. Установил человек эту программу на свой смартфон и проголосовал с помощью мобильника.

На самом деле, все обстоит далеко не так. Система «Мобильный избиратель» не имеет ничего общего с высокими технологиями. Она лишь дает возможность проголосовать 19 сентября на любом участке, а не только по месту жительства. Для этого и нужно лишь зарегистрироваться в системе.

При этом «Мобильный избиратель» имеет отношение только к выборам в Госдуму. Проголосовать таким способом за кандидатов в депутаты петербургского ЗакСа у вас не получится.

Хорошо, что мы еще не дошли до голосований с помощью мобильных приложений. В таких случаях фальсифицировать результаты выборов будет намного проще. «Питерец.ру» отмечает, что до выборов осталось 1,5 месяца. Партии проводят активную предвыборную кампанию. Однако вряд ли кто-то сможет бросить вызов «Единой России».

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