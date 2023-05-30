Депутат Госдумы Олег Нилов провёл заседание фракции «Справедливая Россия – За Правду» с участием министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова

Олег Нилов председательствовал на заседании фракции «справедливороссов» с участием министра труда Антона Котякова. Нилов – один из представителей Санкт-Петербурга в нижней палате российского парламента. «Питерец.ру» напоминает, что фракция «эсеров» на Охотном Ряду насчитывает 28 человек, что больше, чем у ЛДПР (23 депутата) и «Новых Людей» (15 депутатов).

Министр Котяков сообщил парламентариям о проделанной работе со времени предыдущей подобной встречи. В частности, совершенствуются меры поддержки семей с детьми. Говоря о рынке труда, Котяков назвал ситуацию «стабильной», а официальную безработицу – «низкой». В ходе реализации нацпроекта «Демография» удалось переобучить 145 тысяч граждан России. Говорили и о создании сервиса для старшекурсников вузов для поиска работодателя (в некоторых вузах давно существуют должности типа «проректор по трудоустройству выпускников»). Упомянул Котяков и термин «целевой набор», развивая тему привлечения молодых на тот самый рынок труда, о котором так много говорят и чиновники, и СМИ.

Депутаты-справедливороссы поинтересовались у министра, планируют ли включить все педагогические должности в перечень имеющих право на досрочную пенсию и задали ряд других вопросов.